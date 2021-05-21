OKULDAKİ HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ, 641 SAATLİK GÖRÜNTÜ İNCELENEREK YAKALANDI - Son Dakika

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde ilkokulun elektronik cihaz ve musluk hırsızlığı şüphelisi S.O.T., 641 saatlik güvenlik kamerası görüntüleri incelenerek yakalandı.

Çorlu 1 Kasım İlkokulu'na giren bir kişi, elektronik cihazlar ile muslukları çalarak kayıplara karıştı. Okul yönetiminin hırsızlığı bildirmesi üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi yakalamak için kapsamlı çalışma başlattı. Okul ve çevresinde bulunan 131 güvenlik kamerasına ait 641 saatlik görüntüyü inceleyen polis, hırsızlık şüphelisinin S.O.T., olduğunu belirledi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde çaldığı malzemeleri bir çuvala koyup, okulun duvarından atlayarak kaçan S.O.T., saklandığı adreste yakalandı.

Gözaltındaki S.O.T. ile ilgili soruşturma sürüyor.