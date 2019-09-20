Okuldan kaçmaya çalıştığı öne sürülen öğrenci pencereden düştü
1 saat önce
ESENYURT'ta okulun penceresinden düşen 11 yaşındaki öğrenci yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 05:06 Kaynak: DHA
ESENYURT'ta okulun penceresinden düşen 11 yaşındaki öğrenci yaralandı.
Olay, Kıraç mahallesinde bulunan ortaokulda saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 5. sınıf öğrencisi Suriyeli Omar S. okuldan kaçmaşa çalışırken 3. kat penresinden düştü. Yaralı öğrenci için okula sağlık ekipleri çağrıldı. Yaralı öğrenci okul bahçesindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Çocuğun tedavisi devam ediyor.
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