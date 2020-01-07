Okuldan kalan zamanlarında ihtiyacı olanların yardımına koşuyor - Son Dakika

Gaziantep'te üniversite öğrencisi Yasemin Yardım, okuldan kalan zamanlarını ihtiyaç sahibi ailelere destek vererek geçiriyor.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Sosyal Güvenlik Bölümü 2. sınıf öğrencisi Yasemin Yardım, eğitimden sonraki zamanlarında kapı kapı gezerek ailelere ulaşıyor.

Yardım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, burslarını ihtiyaç sahibi ailelerle paylaştığını, onlara yardım etmekten çok mutlu olduğunu söyledi.

Okuldan kalan zamanlarını ihtiyaç sahibi ailelere yardım etmek için değerlendirdiğini anlatan Yardım, "22 yaşındayım. Çok fazla sosyal hayatım yok. Ben de boş vakitlerimde ne yapabilirim, diye düşündüm. Sonra insanlara yardım etmem gerektiğine karar verdim. Elimden geldiğince insanlara yardım etmeye çalışıyorum." dedi.

"Hiçbir şey yapamazsam hallerini hatırlarını soruyorum"

Düzenli olarak 5 aileye yardım ettiğini ifade eden Yardım, şunları kaydetti:

"Okul dışında fazla vaktim oluyor. Ben de ailelere ulaşıyorum. Kapı kapı geziyorum. Şu anda yardım ettiğim 5 aile var. 3 yerden burs alıyorum. Onu da ailelere dağıtıyorum, evlerini temizliyorum. Zamanımı insanların yüreğine dokunarak, onlarda manevi bir iz bırakarak değerlendirmeye çalışıyorum. Hiçbir şey yapamazsam hallerini hatırlarını soruyorum. Dertlerini, sıkıntılarını dinliyorum. Bir hafta gitmezsem merak ediyorlar. Kızları gibi hemen ararlar. Malatyalıyım ama burada kocaman bir ailem oldu."

Yardım ettiği ailelerden Hamide Püsküllü'nün hikayesine değinen Yardım, "Yaklaşık 2 ay önce Hamide teyzenin kapısını çaldım. Misafir kabul eder misiniz, dedim. Sağ olsun bana kapılarını açtı. Çok zor şartlar altında yaşıyorlar. 5 çocuğu var, 3'ü evli, onların da sıkıntıları var. Bir kızı hasta, kendisi hasta. Eşi vefat etmiş. Gelirleri yok, evlerinde doğru dürüst eşya yok. Elimden geldiğince yardım etmeye çalışıyorum. Sonuçta ben de öğrenciyim. Fazlasına gücüm yetmiyor. Keşke bu insanlar için daha fazlasını yapabilsem. Bütün sıkıntılarını yok edebilsem." diye konuştu.

50 yaşındaki Hamide Püsküllü de hastalandıktan sonra çalışamadığını söyledi.

Kızının psikolojik rahatsızlığından dolayı kimsenin kendilerine ev kiralamadığını anlatan Püsküllü, şunları söyledi:

"Çok sesimiz çıktığı için kirayla bile ev vermiyorlar. Ben de hastayım. Bir böbreğimi aldılar. Damar tıkanıklığından ameliyat oldum. Dizlerimde sıkıntı olduğu için fizik tedavi görmem lazım ama maddi durumumuz olmadığı için gidemiyorum. Yasemin bir melek gibi bize yetişti. Elinde ne varsa bana getirir. Halı, kilim getirdi. Evimizi temizler. Parası oldukça bize verir. Onun kapımı çalması bile yeter. Allah kendisinden, onu yetiştiren ailesinden razı olsun."