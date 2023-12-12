 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bir türlü uslanmıyor! Okuldan kovulan öğreğmen bu kez kabinden üstsüz poz paylaştı - Son Dakika
Üye Girişi

Bir türlü uslanmıyor! Okuldan kovulan öğreğmen bu kez kabinden üstsüz poz paylaştı

ABD'de öğrencilerine müstehcen notlar bıraktığı için görev yaptığı okuldan kovulan öğretmenler, tüm eleştirilere rağmen sosyal medya hesabından müstehcen içerikli paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

12.12.2023 - 11:46,  Güncelleme: 12:11
Abone Ol

ABD'nin Missouri eyaletinde öğretmenlik yapan Megan Gaither isimli öğretmen, öğrencilerinden birinin dolabının kapağına "Senin sırrını biliyorum" yazılı not bırakmasının tespit edilmesi üzerine görevden uzaklaştırılmıştı. Görevinden uzaklaştırılmasından sonra durumu lehine çevirmek isteyen öğretmen, sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanarak yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmeye çalışıyor.

KABİNDEN ÜSTSÜZ POZ PAYLAŞTI

Son olarak bir alışveriş merkezine giden ve soyunma kabininde çektiği üstsüz pozunu takipçileriyle paylaşan kadın öğretmen, kendisine yöneltilen eleştirileri ise dikkate almadığını ifade etti.

Okuldan kovulan öğretmen uslanmıyor! Şimdide soyunma kabininde üstsüz poz verdi

Eski öğretmen yeni fenomen Gaither, yaptığı açıklamada "Çok çabuk karar verdim. Hakkımda yanlış hikaye yayınlamalarına izin mi vereceğim, yoksa hikayemi mi anlatacağım? Seçenekleri tarttım ve hikayemi anlatmanın daha iyi bir seçenek olduğunu düşündüm" ifadelerine yer verdi.

Bir türlü uslanmıyor! Okuldan kovulan öğreğmen bu kez kabinden üstsüz poz paylaştı
YORUMLAR (1)
  • FATİH ŞAHİN: bu haberin bizimle ne alakası var tam olarak anlamadım Yanıtla 4 0

Amerika Birleşik Devletleri, Missouri, Sosyal Medya, Hukuk, Eğitim, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Hukuk Bir türlü uslanmıyor! Okuldan kovulan öğreğmen bu kez kabinden üstsüz poz paylaştı - Son Dakika


12:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bakanlara Halil Umut Meler talimatı: Gerekeni yapın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bakanlara Halil Umut Meler talimatı: Gerekeni yapın
12:18
EURO 2032'nin Türkiye'den alınacağı iddiasına TFF Başkanı Büyükekşi'den yanıt: Böyle bir şey söz konusu değil EURO 2032'nin Türkiye'den alınacağı iddiasına TFF Başkanı Büyükekşi'den yanıt: Böyle bir şey söz konusu değil
12:16
CHP'li vekilden skandal sözler! Başkan adayını överken, oy isteyeceği insanları gömdü CHP'li vekilden skandal sözler! Başkan adayını överken, oy isteyeceği insanları gömdü
12:08
Ankaragücü futbolcuları olaylı maça Kurtlar Vadisi müziği ile çıkmış Ankaragücü futbolcuları olaylı maça Kurtlar Vadisi müziği ile çıkmış
11:46
Bir türlü uslanmıyor! Okuldan kovulan öğreğmen bu kez kabinden üstsüz poz paylaştı Bir türlü uslanmıyor! Okuldan kovulan öğreğmen bu kez kabinden üstsüz poz paylaştı
11:33
Hakeme yumruk atan Ankaragücü Başkanı Koca, tutuklama sonrası ilk kez görüntülendi Hakeme yumruk atan Ankaragücü Başkanı Koca, tutuklama sonrası ilk kez görüntülendi
11:25
4 büyük takımın hisseleri hakem saldırısı sonrası düşüşe geçti 4 büyük takımın hisseleri hakem saldırısı sonrası düşüşe geçti
11:03
Ankaragücü Başkanı Faruk Koca: Benim atmış olduğum tokat kırığa sebebiyet vermez Ankaragücü Başkanı Faruk Koca: Benim atmış olduğum tokat kırığa sebebiyet vermez

Son Dakika
12:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bakanlara Halil Umut Meler talimatı: Gerekeni yapın
12:18 EURO 2032'nin Türkiye'den alınacağı iddiasına TFF Başkanı Büyükekşi'den yanıt: Böyle bir şey söz konusu değil
12:16 CHP'li vekilden skandal sözler! Başkan adayını överken, oy isteyeceği insanları gömdü
12:08 Ankaragücü futbolcuları olaylı maça Kurtlar Vadisi müziği ile çıkmış
11:46 Bir türlü uslanmıyor! Okuldan kovulan öğreğmen bu kez kabinden üstsüz poz paylaştı
11:33 Hakeme yumruk atan Ankaragücü Başkanı Koca, tutuklama sonrası ilk kez görüntülendi
11:25 4 büyük takımın hisseleri hakem saldırısı sonrası düşüşe geçti
11:03 Ankaragücü Başkanı Faruk Koca: Benim atmış olduğum tokat kırığa sebebiyet vermez
10:49 Altın fiyatları yükselişte: Gram altın 1.855 lira, çeyrek altın 3.050 lira
10:47 Kısmetse Olur yarışmacısı Simge Nur Erkoç, estetik kurbanı oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2023 12:39:28. #1.13#
SON DAKİKA: Bir türlü uslanmıyor! Okuldan kovulan öğreğmen bu kez kabinden üstsüz poz paylaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement