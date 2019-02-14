Son Dakika Haberleri: Okuldan Maskeli Hırsızlık Güvenlik Kamerasında

Okuldan Maskeli Hırsızlık Güvenlik Kamerasında

1 saat önce

Aydın'da maske takarak farklı okullardan hırsızlık yapan 4 kişi gözaltına alındı.

Okuldan Maskeli Hırsızlık Güvenlik Kamerasında, System.String[]
Aydın'da maske takarak farklı okullardan hırsızlık yapan 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentteki bazı okullardan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Şüphelilerin D.Y, D.K, S.K. ve A.Z. olduğunu tespit eden polis, eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan zanlıların adreslerinde, okullardan çaldıkları elektronik cihazlar ve hırsızlıkta kullandıkları maskeler ele geçirildi.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde şüphelilerin yüzlerindeki maskeyle okula girmeleri ve hırsızlık yapmaları yer alıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 04:04 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Aydın, Güncel
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