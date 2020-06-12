Okuldan önce 1000 kitap - Son Dakika

DÜZCE(İHA) – Düzce Şükran Öney Anaokulu velisi tarafından Okuldan Önce 1000 kitap projesini hayata geçti.



Şükran Öney Anaokulu 4 yaş Harikalar Diyarı sınıfı öğrencisi Kerem Ata Yılmaz'ın annesi oğluna kitap sevgisi aşılamak ve hedef sayıya ulaşarak arşiv oluşturmak amacıyla "#okuldanönce1000kitap" isimli projesi 900 kitaba ulaştı. Son 100 kitap 5 yaş sınıfında tamamlanarak ilkokula başlamadan oğlu 1000 kitabı dinlemiş görsel hafızasına işlemiş olacak. Düzce Halk Kütüphanesi ile de işbirliği yapan veli Sinem Yılmaz kitap temininde oradan da destek almış.



Yılmaz'ın oğlu Kerem Ata için başlattığı projesini ile ilgili olarak ise "Kitap okumanın bizlere kazandırdıklarını artık hepimiz ezber yaptık, ama önemli olan asıl noktayı kaçırdık sanki, toplum olarak. Neydi beni bu kitaplarla buluşturan ? tabi ki kitap sevgisi. Ben içimde yaşadığım bu sevgiyi çocuklarıma aktarmak istedim. Kitaplarla olan dostluğumu, maceralarımı onlarda yaşasın istedim. İlk adım olarak yaptığım en önemli şey, çocuk için alınacaklar listesinin başında hep kitap oldu, kitapçıları gezmekte en büyük zevkimiz. Bu kitap sevgimizin bir yerlerde kayıtlı olması, hem ara ara dönüp bakabildiğimiz güzel bir anı arşivi hem de çocuklarımı yüreklendirecek, kendilerinin kitap sevgilerini görebilecekleri bir ayna olacaktı. İşte bu yapmak istediğim arşiv için araştırma yaparken #1000booksbeforekindergarten bu hashtag ile karşılaştım. Bende Türkçeye çevirerek instagram maceramız başladı ve işte geldiğimiz nokta. #okuldanönce1000kitap hashtag le kitap sevginizi sizde paylaşabilirsiniz" diyerek örnek oldu.



Bu günü kadar projeleri hazırlayan hep anaokulu idarecileri olurken bu kez bir ilk yaşandı ve veli bir proje uygulaması ile tüm öğrencilere ve ailelerine ışık oldu. - DÜZCE