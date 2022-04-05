Okuldan para ve fotoğraf makineleri çalındı - Son Dakika
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Okuldan para ve fotoğraf makineleri çalındı

05.04.2022 11:56
Okuldan para ve fotoğraf makineleri çalındı

Adıyaman'da bulunan bir okula giren kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar, para ve fotoğraf makineleri çalarak kayıplara karıştı.

Adıyaman'da bulunan bir okula giren kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar, para ve fotoğraf makineleri çalarak kayıplara karıştı.

Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle'de bulunan Dumlupınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine gece saatlerinde giren kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar, okul içerisinde bulunan 2 adet fotoğraf makinesi, kantinde ve müdür odasında bulunan yaklaşık 800 TL para ve kantinde bulunan çok sayıda yiyecek ve içecekler çaldı. Şahıs yada şahıslar, çaldıkları para ve malzemelerle kayıplara karışırken sabah saatlerinde durumu fark eden okul idaresi polis ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu. Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren şahıs yada şahısların yakalanması için çalışma başlatırken okulda bulunan güvenlik kameralarının ise bakım aşamasında olduğundan dolayı kayıt yapmadığı öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Okuldan para ve fotoğraf makineleri çalındı
Okuldan para ve fotoğraf makineleri çalındı

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Türk Lirası, Dumlupınar, Adıyaman, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Okuldan para ve fotoğraf makineleri çalındı - Son Dakika


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