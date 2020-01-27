Okuldan rögar kapağı hırsızlığına tutuklama - Son Dakika

Çalınan rögar kapağı da evin bahçesinde bulunup, tutanakla okula teslim edildi.

Manisa 'nın Salihli ilçesinde, bir okuldan rögar kapağı çaldığı belirlenip, polis tarafından gözaltına alınan 1 kişi sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Güleda'nın ölmeden önceki ifadesi: Ölümle tehdit etti, kurtulmaya çalıştım

Kobe Bryant'ın Soma faciası ile ilgili yaptığı paylaşım yeniden gündeme geldi