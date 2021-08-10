Okuldan Sahaya Projesi başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, sporda gelişim ve istihdam potansiyelini arttırmak amacıyla 22 spor dalıyla ilgili üniversite ve federasyonlarla "Okuldan Sahaya Projesi"ni başlattı.
Yapılan açıklamada, bazı branşlarda Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümünde eğitim almış nitelikli insan kaynağı konusunda eksiklikler bulunduğu belirtilerek, atıcılık, bilardo, bisiklet, buz hokeyi, buz pateni, bocce, boks, curling, dağcılık, eskrim, hava sporları, halter, hokey, kano, kayak, kürek, modern pentatlon, okçuluk, oryantiring, ragbi, triatlon ve yelken olmak üzere toplam 22 spor dalıyla ilgili Bakanlığın, üniversite ve spor federasyonlarıyla iş birliği içerisinde 'Okuldan Sahaya' adlı bir çalışma başlatıldığı ifade edildi.
Sporun gelişimini ve istihdam potansiyelini arttırmayı hedefleyen projeye katılan üniversite ve branşlar şunlar:
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi: Oryantring-Atıcılık-Eskrim
Onsekiz Mart Üniversitesi: Eskrim-Yelken-Kürek
Antalya'da Akdeniz Üniversitesi: Spor Tırmanış-Okçuluk-Oryantring
Sinop Ünivertesi: Bilardo-Yelken-Kürek
Çukurova Üniversitesi: Kano-Kürek
Trabzon Üniversitesi: Boks-Spor Tırmanış-Oryantring-Kano (akarsu)
Alaattin Keykubat Üniversitesi: Modern Pentatlon-Triatlon-Hokey-Bisiklet-Hava Sporları
Gaziantep Üniversitesi: Bisiklet-Halter-Hokey
Bayburt Üniversitesi: Boks-Halter-Ragbi
Süleyman Demirel Üniversitesi: Triatlon-Bilardo
Ondokuz Mayıs Üniversitesi: Bocce-Okçuluk-Ragbi
İnönü Üniversitesi: Modern Pentatlon-Oryantring
Hacı Bektaş Veli Üniversitesi: Spor Tırmanış-Boks-Bocce
Ege Üniversitesi: Yelken
Harran Üniversitesi: Bisiklet-Kano
Afyon Kocatepe Üniversitesi: Eskrim-Oryantring
Marmara Üniversitesi: Atıcılık-Bisiklet-Kürek-Hava Sporları
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa: Modern Pentatlon-Okçuluk-Triatlon
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi: Kano-Kürek-Triatlon
Abant İzzet Baysal Üniversitesi: Kayak (Kuzey Disiplin)-Hokey-Eskrim
Erzurum Atatürk Üniversitesi: Buz Hokeyi-Buz Pateni-Boks-Curling
Kaynak: AA
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