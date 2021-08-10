Okuldan Sahaya Projesi başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, sporda gelişim ve istihdam potansiyelini arttırmak amacıyla 22 spor dalıyla ilgili üniversite ve federasyonlarla "Okuldan Sahaya Projesi"ni başlattı.

Yapılan açıklamada, bazı branşlarda Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümünde eğitim almış nitelikli insan kaynağı konusunda eksiklikler bulunduğu belirtilerek, atıcılık, bilardo, bisiklet, buz hokeyi, buz pateni, bocce, boks, curling, dağcılık, eskrim, hava sporları, halter, hokey, kano, kayak, kürek, modern pentatlon, okçuluk, oryantiring, ragbi, triatlon ve yelken olmak üzere toplam 22 spor dalıyla ilgili Bakanlığın, üniversite ve spor federasyonlarıyla iş birliği içerisinde 'Okuldan Sahaya' adlı bir çalışma başlatıldığı ifade edildi.

Sporun gelişimini ve istihdam potansiyelini arttırmayı hedefleyen projeye katılan üniversite ve branşlar şunlar:

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi: Oryantring-Atıcılık-Eskrim

Onsekiz Mart Üniversitesi: Eskrim-Yelken-Kürek

Antalya'da Akdeniz Üniversitesi: Spor Tırmanış-Okçuluk-Oryantring

Sinop Ünivertesi: Bilardo-Yelken-Kürek

Çukurova Üniversitesi: Kano-Kürek

Trabzon Üniversitesi: Boks-Spor Tırmanış-Oryantring-Kano (akarsu)

Alaattin Keykubat Üniversitesi: Modern Pentatlon-Triatlon-Hokey-Bisiklet-Hava Sporları

Gaziantep Üniversitesi: Bisiklet-Halter-Hokey

Bayburt Üniversitesi: Boks-Halter-Ragbi

Süleyman Demirel Üniversitesi: Triatlon-Bilardo

Ondokuz Mayıs Üniversitesi: Bocce-Okçuluk-Ragbi

İnönü Üniversitesi: Modern Pentatlon-Oryantring

Hacı Bektaş Veli Üniversitesi: Spor Tırmanış-Boks-Bocce

Ege Üniversitesi: Yelken

Harran Üniversitesi: Bisiklet-Kano

Afyon Kocatepe Üniversitesi: Eskrim-Oryantring

Marmara Üniversitesi: Atıcılık-Bisiklet-Kürek-Hava Sporları

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa: Modern Pentatlon-Okçuluk-Triatlon

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi: Kano-Kürek-Triatlon

Abant İzzet Baysal Üniversitesi: Kayak (Kuzey Disiplin)-Hokey-Eskrim

Erzurum Atatürk Üniversitesi: Buz Hokeyi-Buz Pateni-Boks-Curling