Son Dakika Haberleri: Okuldan televizyon çalan şüpheli tutuklandı
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Okuldan televizyon çalan şüpheli tutuklandı

5 saat önce

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, okuldan televizyon çalan ve güvenlik kamerasından kimliği belirlenerek yakalanan şüpheli tutuklandı.

Okuldan televizyon çalan şüpheli tutuklandı, System.String[]
GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, okuldan televizyon çalan ve güvenlik kamerasından kimliği belirlenerek yakalanan şüpheli tutuklandı.
Fırat Mahallesi'nde bulunan Nene Hatun Anaokulu'ndaki 2 televizyon geçen Çarşamba günü çalındı. Olayın fark edilmesinin ardından çalışma başlatan polis, güvenlik kamerası kayıtlarından içeri giren ve yüzünü bez parçasıyla gizlemeye çalışan şüphelinin İ.H.Z. olduğu saptandı. Adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan İ.H.Z. sorgusunda 7 Mayıs günü de Engelsiz Yaşama Merkezi'nde hırsızlık yaptığını itiraf etti.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu.


- Gaziantep
Nene Hatun, Gaziantep, Fırat, Nizip, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 11:48 Kaynak: DHA
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