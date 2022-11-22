Kastamonu'da okuldan uzaklaştırılan lise öğrenci, müdür yardımcısını sırtından bıçakladı - Son Dakika
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Kastamonu'da okuldan uzaklaştırılan lise öğrenci, müdür yardımcısını sırtından bıçakladı

22.11.2022 18:38

Kastamonu'da Sepetçioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okuyan 17 yaşındaki B.K. okuldan uzaklaştırılmasının ardından müdür yardımcısını sırtından bıçakladı. Saldırgan lise öğrencisi olayın ardından gözaltına alınırken, yaralı müdür yardımcısı hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu'da okuldan uzaklaştırılan lise öğrencisi, müdür yardımcısını yaraladı. Sepetçioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okuyan 17 yaşındaki B.K., okuldan uzaklaştırınca belge almak için müdür yardımcısı Aziz B.'nin yanına gitti.

MÜDÜR YARDIMCISINI SIRTINDAN BIÇAKLADI

B.K., burada tartıştığı Aziz B.'yi sırtından bıçaklayarak yaraladı. Aziz B., ihbarla gelen sağlık ekiplerince ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı

LİSE ÖĞRENCİSİ GÖZALTINDA

B.K. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (2)
  • Sami Göksu: Bu durum bütün okullarımızda öğretmenlerin keyfii uygulamaları yüzünden cereyan ediyor meb bakanımız Bu konuya el atmalı öğrenciler son zamanlarda öğretmenlerden bayağı bir şikayet eder hale geldi okullarımız güzel donanımlı olsada öğretmenler sorun hale geldi Cevap Yaz 0 10 Yayından Kaldır
  • Necati Kaya: Anası,babası iftihar etsin böyle kendisine,ailesine vatana millete hayırlı bir evlat yetiştikleri için. Cevap Yaz 11 1 Yayından Kaldır
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KASTAMONU - Okuldan uzaklaştırılan lise öğrencisi müdür yardımcısını bıçakla yaraladı KASTAMONU - Okuldan uzaklaştırılan lise öğrencisi müdür yardımcısını bıçakla yaraladı Eski öğrencisi tarafından bıçaklanan öğretmen yaralandı Eski öğrencisi tarafından bıçaklanan öğretmen yaralandı

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