Kastamonu'da okuldan uzaklaştırılan lise öğrenci, müdür yardımcısını sırtından bıçakladı

Kastamonu'da okuldan uzaklaştırılan lise öğrencisi, müdür yardımcısını yaraladı. Sepetçioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okuyan 17 yaşındaki B.K., okuldan uzaklaştırınca belge almak için müdür yardımcısı Aziz B.'nin yanına gitti.
B.K., burada tartıştığı Aziz B.'yi sırtından bıçaklayarak yaraladı. Aziz B., ihbarla gelen sağlık ekiplerince ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı
B.K. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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