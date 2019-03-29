Okullar 1 Nisan'da tatil
51 dakika önce
31 Mart Pazar günü yapılacak seçimlerin ardından okulların hazır hale getirilmesi amacıyla MEB'e bağlı tüm eğitim kurumları, 1 Nisan Pazartesi günü tatil olacak.
31 Mart Pazar günü yapılacak seçimlerin ardından okulların hazır hale getirilmesi amacıyla MEB'e bağlı tüm eğitim kurumları, 1 Nisan
Pazartesi günü tatil olacak.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 11:27
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