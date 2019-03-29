Son Dakika Haberleri: Okullar 1 Nisan'da tatil

Okullar 1 Nisan'da tatil

51 dakika önce

31 Mart Pazar günü yapılacak seçimlerin ardından okulların hazır hale getirilmesi amacıyla MEB'e bağlı tüm eğitim kurumları, 1 Nisan Pazartesi günü tatil olacak.

Okullar 1 Nisan'da tatil, System.String[]
31 Mart Pazar günü yapılacak seçimlerin ardından okulların hazır hale getirilmesi amacıyla MEB'e bağlı tüm eğitim kurumları, 1 Nisan Pazartesi günü tatil olacak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 11:27 

Ekonomi
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