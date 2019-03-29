Okullar 1 Nisan'da Tatil

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı tüm eğitim kurumları, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından okulların hazır hale getirilmesi amacıyla 1 Nisan Pazartesi günü tatil edildi.

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı tüm eğitim kurumları, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından okulların hazır hale getirilmesi amacıyla 1 Nisan Pazartesi günü tatil edildi.



Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, 31 Mart Pazar günü yapılacak seçimlerin ardından okulların hazır hale getirilmesi amacıyla MEB'e bağlı tüm eğitim kurumları, 1 Nisan Pazartesi günü tatil olacak.

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