Son Dakika Haberleri: Okullar 1 Nisan'da Tatil

Okullar 1 Nisan'da Tatil

2 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı tüm eğitim kurumları, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından okulların hazır hale getirilmesi amacıyla 1 Nisan Pazartesi günü tatil edildi.

Okullar 1 Nisan'da Tatil, System.String[]
Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı tüm eğitim kurumları, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından okulların hazır hale getirilmesi amacıyla 1 Nisan Pazartesi günü tatil edildi.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, 31 Mart Pazar günü yapılacak seçimlerin ardından okulların hazır hale getirilmesi amacıyla MEB'e bağlı tüm eğitim kurumları, 1 Nisan Pazartesi günü tatil olacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 11:48 Kaynak: AA

1 Nisan, Güncel
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