Okullar 1 Nisan'da Tatil
2 saat önce
Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı tüm eğitim kurumları, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından okulların hazır hale getirilmesi amacıyla 1 Nisan Pazartesi günü tatil edildi.
Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı tüm eğitim kurumları, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından okulların hazır hale getirilmesi amacıyla 1 Nisan Pazartesi günü tatil edildi.
Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, 31 Mart Pazar günü yapılacak seçimlerin ardından okulların hazır hale getirilmesi amacıyla MEB'e bağlı tüm eğitim kurumları, 1 Nisan Pazartesi günü tatil olacak.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 11:48 Kaynak: AA
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