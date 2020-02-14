Yalova'da atıl malzemelerin geri dönüşümü amaçlanan "Çiçek Kenti Yalova'da Okullar Çiçek Açsın" projesinin Türkiye'ye yayılması için "81 İl 81 Okulda Ailemin Parmak İzleri" projesi geliştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı sıfır atık projesi kapsamında ilk olarak Akköy'de başlatılan, daha sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğünce il geneline yayılan "Çiçek Kenti Yalova'da Okullar Çiçek Açsın" projesi kapsamında kentteki okullarda çiçek bahçeleri kuruldu.

Projenin uygulandığı okullardan biri olan merkez Hayme Hatun Anaokulu da öğrenci ve ailelerinin atık malzemeleri dönüştürerek çiçeklerle donattığı okullar arasına girdi.

Türkiye'deki tüm okulların çiçeklerle donanmasını isteyen Okul Müdürü Sevil Bakır da, "81 İl 81 Okulda Ailemin Parmak İzleri" projesini hayata geçirdi.

Yoğun ilgiden dolayı şimdiden ülke genelinde 135 okulun katıldığı projeyle önemli bir başarıya imza attıklarını belirten Bakır, bu sayının çok daha fazla üzerine çıkılacağına inanıyor.

"Şu anda Türkiye genelinde 135 kurum başvurdu"

Projenin koordinatörü olan Bakır, Akköy'de başlatılan ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde devam eden projeyi kendi okullarında yürüttüklerini ifade etti.

Kendilerinin de projeyi desteklemek ve büyüterek ulusal bir yapıya dönüştürmek istediklerini anlatan Bakır şöyle konuştu:

"Biz de '81 İl 81 Okulda Ailemin Parmak İzleri' projesini başlattık. Projede 81 okul düşünürken yoğun talep oldu ve Türkiye genelinde 135 kurum başvurdu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında atık malzemeleri geri dönüştürerek değerlendiriyoruz. Okul binaları ve bahçelerimizi güzelleştirmek için velilerimizle beraber çalıştık. Bu çalışmanın Türkiye'deki tüm okullarda uygulanmasını önemsiyoruz. Velilerimizin de tepkisi gayet güzel oldu. Aldığımız olumlu dönütler 'İyi ki bu işi yaptık' dedirtti bize."

Projenin okuldaki tanıtım programına katılan İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun da öğrencilerin velileriyle atıl malzemeleri kullanarak çiçeklerle donattığı alanları gezdi.

Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Çiçek Kenti Yalova'da Okullar Çiçek Açsın" projesinin çevreye duyarlı, gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakma hedefiyle oluşturulduğunu söyledi.

"Proje tüm Türkiye'ye yayılmaya başladı"

Köy okulunda ortaya çıkan ve tüm ilde uygulanan projenin önemine değinen Tosun, 81 ile yayılmasını sağlayacak "81 İl 81 Okulda Ailemin Parmak İzleri" projesinin de mevcut projeyi ulusal boyuta dönüştürdüğünü belirtti.

Tosun, "Köy okulumuzda uygulanan proje, '81 İl 81 Okulda Ailemin Parmak İzleri' projesiyle tüm Türkiye'ye yayılmaya başladı. Bundan çok büyük mutluluk duyuyoruz. Doğaya sevdalı, çevreye ve canlılara karşı duyarlı nesiller yetiştirmek bizim eğitim hedeflerimizin en başında yer alıyor. İnşallah bu projeyle beraber çocuklara daha ana sınıfından, ilkokuldan itibaren bir çiçeğin yaşam döngüsü, yaşamı için sorumlulukları öğretmenlerimiz ve aileleri tarafından öğretiliyor. Bugünkü projede en mutlu olduğumuz taraf, ailelerin çok yoğun ilgi göstermesi. Hep birlikte el ele okullarını güzelleştirme çalışmasına parmak izi bırakarak projeyi hayata geçirdiler." diye konuştu.