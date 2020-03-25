Okullar açılacak mı ? Kritik toplantı saat 13.30'da - Son Dakika

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Okullar açılacak mı ? Kritik toplantı saat 13.30'da
6 saat önce
Bilim Kurulu saat 13.30'da toplanacak ve toplantı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ortak bir basın açıklaması gerçekleştirecek.
Bilim Kurulu saat 13.30'da toplanacak ve toplantı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ortak bir basın açıklaması gerçekleştirecek.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 09:40 Kaynak: İHA
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