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Okullar açıldı, denetimler sıklaştırıldı - Son Dakika

Okullar açıldı, denetimler sıklaştırıldı

09.02.2022 10:07

Okullar açıldı, denetimler sıklaştırıldı Edirne'de 2021/2022 Eğitim öğretim yılı ikinci dönemin başlaması ve öğrencilerin yeniden ders başı yapmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, servis araçlarına denetim yaptı.

Okullar açıldı, denetimler sıklaştırıldı

EDİRNE - Edirne'de 2021/2022 Eğitim öğretim yılı ikinci dönemin başlaması ve öğrencilerin yeniden ders başı yapmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, servis araçlarına denetim yaptı.

2021-2022 Eğitim-öğretim yılında 15 günlük sömestr tatilinin ardından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri okula başladı. Yarıyıl tatilinin sona ermesi sonrası öğrenciler yeniden ders başı yaparken, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de denetimlerini arttırdı. Okul servis araçlarına yönelik denetim yapan ekipler, servis şoförlerinin evraklarını kontrol ederek Genel Bilgi Taraması yaptı. Evraklarında eksiklik bulunan şoförlere ise cezai işlem uygulandı.

Denetimde tek tek durdurulan okul servislerindeki öğrenci ve servis görevlilerine Koronavirüs bilgilendirmesi yapılarak araçlarında dezenfekte olup olmadığı da kontrol edildi.

"Denetimleri yerinde buluyoruz"

Denetimleri yerinde bulduğunu söyleyen servis şoförü Erdem Kadıyayla, "Denetimler çok güzel. Bunların devamı gelsin. Bu işi doğru yapan yapmayan ortaya çıkıyor. Denetimlerde evraklarımızı kontrol ediyorlar, uyuşturucu madde kullanımı olup olmadığına yönelik testimiz var. Ehliyetimizin yeterlilik belgesi olsun tüm evraklarımızı kontrol ediyorlar. Araç içinde de salgın devam ettiği için dezenfektan kullanımı, ateş ölçer, rehber olup olmadığı gibi noktalara bakıyorlar. Denetimler bizi sevindiriyor" dedi.

Denetimlerin yapılmasını olumlu bulduğunu söyleyen Öğrenci velisi Rasim Öztoprak, "Yaygınlaştırılması konusunda daha fazla adım atılması ve belli aralıklarla bunun kontrolünün yapılması gerekiyor" dedi.

Okullar açıldı, denetimler sıklaştırıldı
Okullar açıldı, denetimler sıklaştırıldı
Okullar açıldı, denetimler sıklaştırıldı
Okullar açıldı, denetimler sıklaştırıldı
Okullar açıldı, denetimler sıklaştırıldı
Okullar açıldı, denetimler sıklaştırıldı
Okullar açıldı, denetimler sıklaştırıldı
Okullar açıldı, denetimler sıklaştırıldı
Okullar açıldı, denetimler sıklaştırıldı
Okullar açıldı, denetimler sıklaştırıldı
Okullar açıldı, denetimler sıklaştırıldı
Okullar açıldı, denetimler sıklaştırıldı

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Emniyet Müdürlüğü, Tragger, Edirne, Okul, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Okullar açıldı, denetimler sıklaştırıldı - Son Dakika


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