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Okullar açıldı, istanbul'da trafik yoğunluğu yaşandı
6 saat önce
OKULLAR AÇILDI, İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANDI (1) (Maltepe)
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 09:06 Kaynak: DHA
OKULLAR AÇILDI, İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANDI (1) (Maltepe)
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