Son Dakika Haberleri: Okullar açıldı, istanbul'da trafik yoğunluğu yaşandı
Son Dakika Güncel Okullar açıldı, istanbul'da trafik yoğunluğu yaşandı - Son Dakika

Okullar açıldı, istanbul'da trafik yoğunluğu yaşandı

6 saat önce

OKULLAR AÇILDI, İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANDI (3) (Mecidiyeköy)

OKULLAR AÇILDI, İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANDI (3) (Mecidiyeköy)

Okullar açıldı, istanbul'da trafik yoğunluğu yaşandı

Mecidiyeköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 09:19 Kaynak: DHA
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