Son Dakika Haberleri: Okullar açıldı, İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşandı (1)
Son Dakika Güncel Okullar açıldı, İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşandı (1) - Son Dakika

Okullar açıldı, İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşandı (1)

6 saat önce

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı'nın ilk ara tatilinin ardından servislerin çalışmasıyla birlikte trafikte yoğunluk yaşandı.

Okullar açıldı, İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşandı (1), System.String[]

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı'nın ilk ara tatilinin ardından servislerin çalışmasıyla birlikte trafikte yoğunluk yaşandı. 15 Kasım 2019 Cuma günü yurt genelinde bir hafta boyunca eğitim ve öğretime verilen ara tatilin ardından ders zili yeniden çaldı. Sabah saatlerinde evlerinden çıkarak okullarına gitmek isteyen öğrenciler sebebiyle İstanbul trafiğinde uzun araç kuyrukları oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik yol durumu haritasında saat 08.30 sıralarında trafik yoğunluğu yüzde 56'a ulaştı.


- İstanbul
İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 09:25 Kaynak: DHA
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