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Okullar açıldı, İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşandı (1)
6 saat önce
2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı'nın ilk ara tatilinin ardından servislerin çalışmasıyla birlikte trafikte yoğunluk yaşandı.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 09:25 Kaynak: DHA
2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı'nın ilk ara tatilinin ardından servislerin çalışmasıyla birlikte trafikte yoğunluk yaşandı. 15 Kasım 2019 Cuma günü yurt genelinde bir hafta boyunca eğitim ve öğretime verilen ara tatilin ardından ders zili yeniden çaldı. Sabah saatlerinde evlerinden çıkarak okullarına gitmek isteyen öğrenciler sebebiyle İstanbul trafiğinde uzun araç kuyrukları oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik yol durumu haritasında saat 08.30 sıralarında trafik yoğunluğu yüzde 56'a ulaştı.
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