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Okullar açıldı, jandarma servis denetimlerine başladı - Son Dakika

Okullar açıldı, jandarma servis denetimlerine başladı

08.02.2022 11:09
Okullar açıldı, jandarma servis denetimlerine başladı

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılının 2. döneminin başlamasıyla birlikte Aksaray'da jandarma ekipleri servis denetimlerine başladı.

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılının 2. döneminin başlamasıyla birlikte Aksaray'da jandarma ekipleri servis denetimlerine başladı. Jandarma ekipleri sorumluluk bölgelerinde bulunan tüm öğrenci servislerini bir bir denetleyerek olumsuzluklara geçit vermiyor.

Tüm yurtta olduğu gibi Aksaray'da da 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılının 2. döneminin başlamasıyla birlikte İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şubesi ekipleri öğrencilerin huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmalarını sağlamak amacıyla öğrenci servislerine yönelik denetimi faaliyetlerine başladı. Sorumluluk bölgelerinde bulunan ilçe, belde ve köy yollarında görev alan jandarma trafik ekipleri tüm öğrenci servislerini durdurarak denetimden geçiriyor. Okul servis araçlarının karıştığı kazaların en aza indirilmesi ve kontrollü sosyal hayat sürecinin temel prensipleri olan temizlik, mesafe ve maske kullanımı kurallarını da kontrol eden jandarma trafik ekipleri hiçbir olumsuzluğa geçit vermezken, okul servis aracı şoförlerine ve öğrencilere trafik güvenliği konusunda bilgilendirme yapıyor.

İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin eğitim-öğretim döneminde yanında olmak, okul servis araçlarında huzurlu ve güvenli yolculuk yapabilmelerini sağlamak amacıyla trafik güvenliği eğitimi ve trafik denetimi faaliyetlerimize hassasiyetle devam edilecektir" denildi. - AKSARAY

Okullar açıldı, jandarma servis denetimlerine başladı
Okullar açıldı, jandarma servis denetimlerine başladı
Okullar açıldı, jandarma servis denetimlerine başladı

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İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Aksaray, Okul, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Okullar açıldı, jandarma servis denetimlerine başladı - Son Dakika


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