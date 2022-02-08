Üye Girişi
Okullar açıldı, okul servis denetimleri arttı - Son Dakika

Okullar açıldı, okul servis denetimleri arttı

08.02.2022 14:16

Okullar açıldı, okul servis denetimleri arttı Kayseri'de 2021-2022 eğitim öğretim yılının 2. döneminin başlamasıyla birlikte trafik ekipleri okul servislerini denetledi.

Okullar açıldı, okul servis denetimleri arttı

KAYSERİ - Kayseri'de 2021-2022 eğitim öğretim yılının 2. döneminin başlamasıyla birlikte trafik ekipleri okul servislerini denetledi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, kent genelindeki trafik denetimlerini sürdürüyor. 2021-2022 eğitim öğretim yılının 2. döneminin başlamasıyla beraber denetimlerini artıran ekipler, eş zamanlı olarak okul servisleri üzerinde denetim gerçekleştirdi. Güzergahtaki öğrenci servislerini tek tek durduran ekipler, sürücülerin yetki belgesini, araç uygunluklarını, araçtaki rehber personeli ve emniyet kemerlerini kontrol ediyor. Ayrıca, eksiklikleri bulunan servis şoförlerine de gerekli cezai işlem uygulanıyor.

Drone destekli kırmızı ışık denetimi

Kentteki trafik güvenliğini artırmak için yoğun çaba sarf eden Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, drone destekli kırmızı ışık uygulaması da gerçekleştirdi. Kırmızı ışıkta geçen araçlar drone ile havadan tespit edilerek, sürücülerine cezai işlem uygulandı.

Okullar açıldı, okul servis denetimleri arttı
Okullar açıldı, okul servis denetimleri arttı
Okullar açıldı, okul servis denetimleri arttı
Okullar açıldı, okul servis denetimleri arttı
Okullar açıldı, okul servis denetimleri arttı
Okullar açıldı, okul servis denetimleri arttı

YORUMLAR
500

Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme, Kayseri, Okul, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Okullar açıldı, okul servis denetimleri arttı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:32 Benzia yeniden Süper Lig'e dönüyor!
15:31 Özer Hurmacı'dan şiddet gördüğünü söyleyen eşi: 3 çocuk ve evin giderleri için 500 TL gönderiyor
15:13 Uzmanlar uyardı: Antibiyotiğe dayanıklı cinsel yolla bulaşan hastalık giderek artıyor
15:10 Kafelerde ücretli ısıtıcı sistemi yayıldı! 4 liradan başlayan uygulama 5-15 lira arasında değişiyor
14:59 Ispartalılar, tüm zararlarını kuruş kuruş tazmin edebilir! Tüketici Derneği Başkanı açıkladı
14:51 Son Dakika: Fenerbahçe-Kayserispor maçı öncesi üç futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
14:44 Evlilik Hakkında Her Şey'de bu akşam neler olacak? Azra ve Sanem'i tehlikeli bir yolculuk bekliyor
14:36 Destan'da bugün neler olacak? Akkız ve Batuga neden ayrı kalmak zorunda?
14:30 Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın adaylığına şerh: Seçimler zamanında yapılırsa, Anayasa'ya göre aday olamaz!
14:29 Fatih Terim'in prensi Oğulcan, TFF 1. Lig ekibine kiralık gönderildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2022 15:38:43. #1.11#
SON DAKİKA: Okullar açıldı, okul servis denetimleri arttı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement