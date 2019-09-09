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Okullar Açıldı, Plajlar Turistlere Kaldı

10 dakika önce

Okulların açılmasının ardından Kuşadası'nda plajlar turistlere kaldı.

Okullar Açıldı, Plajlar Turistlere Kaldı, System.String[]

Okulların açılmasının ardından Kuşadası'nda plajlar turistlere kaldı. Eylül ayı olmasına rağmen Kuşadalıların ve yerli tatilcilerin çekilmesiyle Kuşadası sahillerinde büyük çoğunlukla yabancı turistlere rastlanıyor. Türkiye genelinde hava yavaş yavaş serinlerken, Kuşadası'nda yaklaşık 30 derece sıcaklıkta turistler güneşin keyfini çıkarıyor.


Son günlerde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları yüzünden Kuşadası başta olmak üzere Ege sahillerinde yaz aylarındaki sıcaklıkları aratmayacak günler yaşanıyor. Okulların ilk gününde yerli turistin tamamen çekilmesiyle Kuşadası'nda özellikle su parkları ile Kadınlar Denizi, Kuştur ve halk plajlarında denize girenlerin hemen hemen tamamı yabancı turist. Hava sıcaklığının 30, deniz suyu sıcaklığının ise 26 derece civarında olduğu Kuşadası'nda plajın ve denizin tadını çıkaran turistler, Eylül güneşinden de doyasıya yararlanıyor. Yerli turistlerle birlikte oldukça kalabalık olan ve iğne atsan yere düşmez görüntüdeki plajlar, okulların başladığı ilk gün önceki haftalara oranla daha sakin bir görünüme kavuştu.


Bu arada, plaj ve su sporları işletmeciliği yapanlar ise yerli turistin çekilmesi ile birlikte işlerin düştüğünü ama turistlere daha çok ilgi gösterdiklerini söylediler. Yabancı turistler ise Kuşadası'nın en güzel günlerinin Eylül ayında yaşandığını belirterek, deniz, kum ve güneşin keyfini yaşadıklarını ve Kuşadası'nda tatil yapmaktan sonra derece mutlu olduklarını söylediler. - AYDIN

Kuşadası, Türkiye, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 03:21 Kaynak: İHA
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