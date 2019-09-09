Son Dakika Haberleri: Okullar açıldı, sahil boşaldı
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Okullar açıldı, sahil boşaldı

1 saat önce

ANTALYA'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, okulların açılmasıyla boşaldı.

Okullar açıldı, sahil boşaldı, System.String[]
ANTALYA'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, okulların açılmasıyla boşaldı.
Antalya'da 2019-2020 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte sahiller boşaldı. Yaz sezonunda tıklım tıklım dolan Konyaaltı Sahili, az sayıda tatilciyle boş şezlong ve şemsiyelere kaldı. Kalabalık görüntülerden geriye kalan birkaç tatilci, güneşin ve denizin tadını çıkarttı. Turistler su sporları yaparken, sahil boyunca yürüyüş yapanlar da göze çarptı.


Konyaaltı Sahili, Şemsi Tebrizi, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 11:29 Kaynak: DHA
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