OKULLAR AÇILDI, SAHİLLER BOŞALDI - Son Dakika
Üye Girişi

OKULLAR AÇILDI, SAHİLLER BOŞALDI

14.09.2022 12:13

Antalya'nın Konyaaltı Sahili, okulların açılmasıyla boşaldı.

Antalya'nın Konyaaltı Sahili, okulların açılmasıyla boşaldı. Sahil, kent merkezindeki otellerde tatillerine devam eden turistlere kaldı.

Antalya'da 2022- 2023 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla sahiller boşaldı. Yaz sezonunda tıklım tıklım dolan Konyaaltı Sahili, az sayıda tatilciye kaldı. Bölgedeki otellerde tatillerine devam eden yabancı tatilciler, sahilde güneşin ve denizin keyfini çıkardı. Kimileri güneşlenirken, kimileri de su sporları yaparak eğlendi. Turistler seyir terasında mola verip manzaraya doğru hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

Okulların açılması nedeniyle yerli turist popülasyonunun azaldığını belirten plaj işletmecileri, okulların açılmasıyla yerli halkın yerini otellerde tatil yapan yabancı turistlere bıraktığını söyledi. (DHA)

YORUMLAR
500
Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal: Amacımız Muasır Uygarlığı Geçme İdealini Kendisine Amaç Edinen Gençler Yetiştirmek Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal: Amacımız Muasır Uygarlığı Geçme İdealini Kendisine Amaç Edinen Gençler Yetiştirmek 29. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı, yerli ve yabancı şefleri Antalya'da buluşturacak 29. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı, yerli ve yabancı şefleri Antalya'da buluşturacak
Kaynak: DHA

Konyaaltı Sahili, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel OKULLAR AÇILDI, SAHİLLER BOŞALDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:14 Domenec Torrent, Süper Lig'e geri dönüyor! Çalıştıracağı takımın maçını tribünden izlemişti
12:13 Nesli tükenme tehlikesi altında! Tunceli'de yaban keçisi avlayan adam 253 bin lira cezası aldı
11:57 Oyuncu Merve Boluğur, evlilik hazırlığı yaptığı sevgilisiyle sokak ortasında kavga etti
11:51 Otomobilde kadına şiddet! Kameraya alan vatandaş polise ihbar etti
11:46 Galatasaray için Icardi bir başlangıç! Dev kulüple ilişkileri geliştirdiler
11:31 "Terbiyesiz" ve "cahil" ifadeleri hakaret sayılmadı! Reçete yazmayan doktora "soytarı" diyen hasta yakınına para cezası
11:13 Beylikdüzü'nde korkunç kaza! Otomobilin altına sıkışan yaya 300 metre sonra fark edildi
11:14 Vatandaşlardan sosyal konut projesine yoğun ilgi: Saatler içerisinde 92 bin kişi başvuruda bulundu
11:09 'Sadece yaşamak istiyorum' demişti! Asya'yı evine girip öldüren eski sevgilisi: Telefonuna bakmak istedim, kabul etmedi
11:11 Irak'ın kuzeyi terör örgütü PKK'ya dar ediliyor! Teröristlerin gizlendiği mağaraları basan Mehmetçik görüntüleri paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2022 12:20:17. #1.11#
SON DAKİKA: OKULLAR AÇILDI, SAHİLLER BOŞALDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement