OKULLAR AÇILDI, SAHİLLER BOŞALDI

Antalya'nın Konyaaltı Sahili, okulların açılmasıyla boşaldı. Sahil, kent merkezindeki otellerde tatillerine devam eden turistlere kaldı.
Antalya'da 2022- 2023 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla sahiller boşaldı. Yaz sezonunda tıklım tıklım dolan Konyaaltı Sahili, az sayıda tatilciye kaldı. Bölgedeki otellerde tatillerine devam eden yabancı tatilciler, sahilde güneşin ve denizin keyfini çıkardı. Kimileri güneşlenirken, kimileri de su sporları yaparak eğlendi. Turistler seyir terasında mola verip manzaraya doğru hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.
Okulların açılması nedeniyle yerli turist popülasyonunun azaldığını belirten plaj işletmecileri, okulların açılmasıyla yerli halkın yerini otellerde tatil yapan yabancı turistlere bıraktığını söyledi. (DHA)
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