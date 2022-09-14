Antalya'da 2022- 2023 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla sahiller boşaldı. Yaz sezonunda tıklım tıklım dolan Konyaaltı Sahili, az sayıda tatilciye kaldı. Bölgedeki otellerde tatillerine devam eden yabancı tatilciler, sahilde güneşin ve denizin keyfini çıkardı. Kimileri güneşlenirken, kimileri de su sporları yaparak eğlendi. Turistler seyir terasında mola verip manzaraya doğru hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

Kaynak: DHA

Konyaaltı Sahili, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › OKULLAR AÇILDI, SAHİLLER BOŞALDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.