Son Dakika Haberleri: Okullar açıldı, sahiller yabancı turistlere kaldı
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Okullar açıldı, sahiller yabancı turistlere kaldı

11 dakika önce

"Turizmin başkenti" olarak nitelendirilen Antalya'da, okulların açılmasıyla birlikte sahilleri yabancı turistler doldurdu.

Okullar açıldı, sahiller yabancı turistlere kaldı, System.String[]

"Turizmin başkenti" olarak nitelendirilen Antalya'da, okulların açılmasıyla birlikte sahilleri yabancı turistler doldurdu.


Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden alınan bilgiye göre, kentte hava sıcaklığı 30, deniz suyu sıcaklığı 29 derece olarak ölçüldü.


Okulların açılmasıyla yerli turistlerin büyük çoğunluğunun olmadığı Konyaaltı ve Lara sahillerine, serinlemek isteyen yabancı turistler rağbet gösterdi.

Plaj şemsiyeleriyle güneşten korunmaya çalışan turistler, denizin keyfini çıkardı. Aileleriyle sahile gelen çocuklar, hem yüzdü hem de denizde oluşturulan oyun parklarında eğlendi. Bazı yabancı turistler ise su sporları yapmayı tercih etti.

Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 01:52 Kaynak: AA
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