Okullar açıldı, sahiller yabancı turistlere kaldı - Son Dakika
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Okullar açıldı, sahiller yabancı turistlere kaldı

14.09.2022 12:28
Okullar açıldı, sahiller yabancı turistlere kaldı

ANTALYA'nın Konyaaltı Sahili, okulların açılmasıyla kısmen boş kaldı.

ANTALYA'nın Konyaaltı Sahili, okulların açılmasıyla kısmen boş kaldı. Kent otellerinde tatillerine devam eden turistler ise sahilde denize girerek güneşlendi

Antalya'da yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla yaz sezonunda dolan Konyaaltı Sahili, çoğu yabancı az sayıda tatilciye kaldı. Bölgedeki otellerde tatillerine devam eden yabancı turistler, sahilde denize girerek güneşlendi. Turistler, seyir terasında mola verip, manzaraya doğru hatıra fotoğrafı da çektirdi. Okulların açılması nedeniyle yerli turist popülasyonunun azaldığını belirten plaj işletmecileri, yerli halkın yerini otellerde tatil yapan yabancı turistlerin aldığını söyledi.


YORUMLAR
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Antalya'da zeytin üreticilerine zamanında hasat yapılması uyarısında bulunuldu Antalya'da zeytin üreticilerine zamanında hasat yapılması uyarısında bulunuldu OKULLAR AÇILDI, SAHİLLER BOŞALDI OKULLAR AÇILDI, SAHİLLER BOŞALDI
Kaynak: DHA

Konyaaltı Sahili, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Okullar açıldı, sahiller yabancı turistlere kaldı - Son Dakika

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