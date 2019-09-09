Okullar açıldı trafik çilesi başladı...O anlar havadan böyle görüntülendi

Çocuklarını özel araçları ile okula bırakmak isteyen veliler ilk günden trafiği alt üst etti

İzmir yolu Acemler Köprülü Kavşağındaki araç yoğunluğu havadan görüntülendi

BURSA - Bursa'da okulların ilk gününde çocuklarını kendi özel araçlarıyla okula bırakmak isteyen veliler, trafiği felç etti. Acemler Kavşağı ile İzmir yolu üzerindeki trafik yoğunluğu havadan görüntülendi. Özellikle şehrin batı kesiminde bazı bölgelerde okul önlerinde yaşanan araç yoğunluklarına ekipler anında müdahale etti. Trafik ekiplerine şehrin önemli kavşaklarında belediyenin motosikletli zabıta timleri de eşlik etti.

2019-2020 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Bursa'da 625 bin 700 öğrenci ve 39 bin öğretmen ders başı yaptı. Okulun ilk günü olması sebebiyle trafiğe çıkan araç sayısı arttı. Okulun ilk gününde çocuklarını kendilerine ait özel araçlarla okullarına bırakmak isteyen veliler özellikle şehrin batı kesimlerinde trafiğin yoğunlaşmasına sebep oldu. İzmir yolu üzerinde FSM Bulvarı altında başlayan trafik Acemler Köprülü Kavşağı'nda Mudanya'dan gelen akımla birleşince durma noktasına kadar geldi. Trafiğin en yoğun olduğu bölge havadan drone ile görüntülendi. İzmir yolundan Acemler Kavşağı'na ve Sırameşeler Metro İstasyonu önüne kadar uzanan trafik gerdanlığı andırdı. Saat 08: 00 - 09: 00 arasında yaşanan 1 saatlik yoğunluk daha sonra normal seyrinde devam etti.

Kavşaklara takviye motosikletli zabıta timi

Bursa Büşükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından bu yıl ilk kez bir uygulama gerçekleştirildi. Şehir merkezindeki kavşaklara trafik ekiplerine yardımcı olmaları için motosikletli zabıta timleri de konuşlandırıldı. Hamitler ve Ata Bulvarı arasındaki kavşaklarda, Nilüfer ve Acemler bölgesindeki kavşaklarda görev alan zabıta ekipleri trafiğin rahat bir şekilde ilerlemesi için polis ekiplerine yardımcı oldu.

Öte yandan, özellikle Nilüfer ilçesi Özlüce bölgesinde 30'dan fazla özel ve devlet okulunun bulunması sebebiyle trafik Ahmet Taner Kışlalı Bulvarı ile Özlüce'nin ana caddelerinde kilitlendi.