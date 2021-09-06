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Okullar açıldı, trafik kilitlendi - Son Dakika

Okullar açıldı, trafik kilitlendi

06.09.2021 11:41
Okullar açıldı, trafik kilitlendi, System.String[]

Aydın, yaklaşık 18 ay aradan sonra yeniden başlayan yüz yüze eğitim ile trafikteki en yoğun günlerinden birini yaşadı.

Aydın, yaklaşık 18 ay aradan sonra yeniden başlayan yüz yüze eğitim ile trafikteki en yoğun günlerinden birini yaşadı. Şehir merkezinde cadde ve sokakların yanı sıra ana arterlerde trafik adeta kilitlendi. Vatandaşlar normal günlerde 5 dakikada ulaştığı mesafeye bugün sabah yarım saatte ulaşamadı.

Aydın'da 1.5 yıl aradan sonra 177 bin 490 öğrenci de ilk ders zilinin çalması ile birlikte 853 okulda 14 bin 536 öğretmen ile ders başı yaptı. Eğitim-Öğretim yılının ilk gününde ciddi bir trafik yoğunluğu yaşanırken, Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, yoğunluğun özel araç kullanımının çok fazla olmasından kaynaklandığını, servis ve toplu taşıma araçlarının kullanılması ile trafikte önemli ölçüde rahatlama olacağını kaydetti.

"Özel araç tutkusu vakit ve nakit sıkıntısına neden oluyor"

Aydın'da yaşanan trafik yoğunluğunun en önemli sebeplerinin başında özel araç tutkusunun geldiğini kaydeden Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, "Kırsal bölgelerde çok fazla trafik yoğunluğu yok. En büyük sıkıntı Nüfusu 100 bine yakın ve üzerinde olan ilçelerimiz olan başta Efeler, Nazilli, Söke, Kuşadası ve bir nebze de Didim'de yaşanıyor. Basit bir hesaplama yapacak olursak; okul servislerimiz ortalama 20 koltuğa sahip. Yani bir servis aslında 20 özel aracın görevini yapıyor. Ayın ilimizde yaklaşık 2 bine yakın servis aracımız var. Özellikle okul servislerimizde hijyen ve dezenfekte işlemlerinden araç sürücüsü ve görevlilerinin tamamının pandemi tedbirleri kapsamında aşıları yapıldı. Eğitimleri tamamlandı. Bu yıl 10 servis ücretleri de 10 kilometreye kadar 220 TL olarak belirlendi. Servis ve toplu taşıma kullanmayı alışkanlık haline getirirsek hem şehrin önemli bir problemi haline gelen trafik yoğunluğu ortadan kalkar hem de vakit ve nakit olarak rahatlama olur" diye konuştu. - AYDIN

Okullar açıldı, trafik kilitlendi
Okullar açıldı, trafik kilitlendi
Okullar açıldı, trafik kilitlendi

Aydın, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Okullar açıldı, trafik kilitlendi - Son Dakika


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