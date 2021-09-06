Okullar açıldı trafik kilitlendi..O anlar havadan görüntülendi - Son Dakika

Bursa'da 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının başladığı ilk gün trafik kilitlendi. Trafik sebebiyle kilometrelerce kuyruk oluştu, o anlar havadan görüntülendi. Özellikle Acemler Kavşağı'nın yanısıra İzmir Yolu, Özlüce ve Mudanya yolunda trafik durma noktasına geldi.

Bursa'da bin 920 okulda 582 bin 976 öğrenci ve 37 bin 637 öğretmen ilk ders zilinin çalmasının ardından okullarına kavuştu.

Okulların açılmasıyla birlikte binlerce okul servisi trafiğe çıktı. Öğrenci servislerinin ve çocuklarını okula gönderecek velilerin araçlarıyla birlikte trafiğe çıkmasıyla birlikte trafik adeta kilitlendi. Özellikle günde 210 binden fazla aracın geçtiği kilit konumdaki Acemler Kavşağı ve okulların yoğun olarak bulunduğu Özlüce, Mudanya Yolu ve Balat semtlerinde kilitlenen trafik sebebiyle araçlar hareket etmekte zorlandı.

Sabah 08: 00 ile 08: 45 arasında Bursa'da trafik adeta durdu. Servislerin öğrencileri okula bırakmasının ardından trafik tekrar normal seyrine döndü. Çocukları yeni okula başlayacak veliler okulların önünde yoğunluk oluşturdu. Oluşan bu yoğunluk sebebiyle okulların önünde trafik oluştuğu görüldü. Bursa trafiğinin kilitlenmemesi için Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri sabah erken saatlerden itibaren yoğun mesai harcadı. Ekipler, yollarda tıkanan yerlere müdahale edip, trafiğin rahatlamasını sağladı. Ana hatların akıcı olduğu trafikte sıkışmalar yan yollarda meydana geldi.

Yetkililer, çocukların servis ya da toplu taşıma araçlarıyla gönderilmesini tavsiye ederken, özellikle günde 210 bin aracın geçtiği Acemler Kavşağı'nın kilit rol oynadığı, buradaki maddi hasarlı bir kazanın bile trafiği durma noktasına getirdiği bildirildi. - BURSA