OKULLAR AÇILDI, TRAFİK YOĞUNLUĞU ARTTI - Son Dakika
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OKULLAR AÇILDI, TRAFİK YOĞUNLUĞU ARTTI

18.04.2022 08:09

İSTANBUL'da eğitimde ikinci ara tatilin sona ermesi ve yağmur yağışıyla birlikte trafikte ve toplu ulaşımda yoğunluk yaşanıyor.

İSTANBUL'da eğitimde ikinci ara tatilin sona ermesi ve yağmur yağışıyla birlikte trafikte ve toplu ulaşımda yoğunluk yaşanıyor. Kentte saat 08.00 sıralarında trafik yoğunluğu yüzde 53'e yükseldi.

İstanbul'da 7 günlük ara tatilin sona ermesi ve yağmur yağışı nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Kadıköy Bostancı mevki D-100 Karayolu'nda sabahın ilk saatlerinden itibaren yoğunluk görüldü. Sürücüler, yoğunluk nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Haftanın ilk iş günü saat 08.00 sıralarında, kentte trafik İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasında yüzde 53 gösterdi.

OKULLAR AÇILDI, TRAFİK YOĞUNLUĞU ARTTI
OKULLAR AÇILDI, TRAFİK YOĞUNLUĞU ARTTI
OKULLAR AÇILDI, TRAFİK YOĞUNLUĞU ARTTI
OKULLAR AÇILDI, TRAFİK YOĞUNLUĞU ARTTI
OKULLAR AÇILDI, TRAFİK YOĞUNLUĞU ARTTI
OKULLAR AÇILDI, TRAFİK YOĞUNLUĞU ARTTI
OKULLAR AÇILDI, TRAFİK YOĞUNLUĞU ARTTI

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İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel OKULLAR AÇILDI, TRAFİK YOĞUNLUĞU ARTTI - Son Dakika


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