Okullar açıldı trafik yoğunluğu başladı

Metrobüs ve tramvaylarda uzun kuyruk oluştu

İSTANBUL - Okulların ilk ara tatilinin ardından eğitim öğretime başlanmasıyla İstanbulular pazartesi gününe yoğun trafikle başladı. Trafik Cevizlibağ E5"te durma noktasına gelirken,

metrobüs ve tramvaylarda uzun kuyruklar oluştu.

2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilinin sona ermesinin ardından servis araçları trafikteki yerini aldı. Okulun ilk gününde öğrenciler sabahın erken saatlerinde yola çıkarak ders saatine yetişmeye çalıştı. Okul servislerinin de trafiğe katılmasıyla Cevizlibağ E-5'de trafik durma noktasına geldi. Yoğunluktan dolayı vatandaşlar toplu taşıma araçlarına yönelince metrobüs ve tramvaylarda uzun kuyruklar oluştu. Toplu taşımaya binmek isteyen vatandaşlar üst geçitte yoğunluğa neden oldu.