Okullar açıldığında onlar da artık zil sesini duyabilecek - Son Dakika

Okullar açıldığında onlar da artık zil sesini duyabilecek

11.10.2020 11:35
Okullar açıldığında onlar da artık zil sesini duyabilecek, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde doğuştan işitme engelli olan 3 kardeşten ikisini ameliyat ettiren köy okulu öğretmeni Mehmet Keskin, "Çocuklarımızı sessizlikte bırakmadık, inşallah her şey çok daha güzel olacak" diyerek mutluluğunu dile getirirken, kardeşler ise okulların açılmasını ve zil...

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde doğuştan işitme engelli olan 3 kardeşten ikisini ameliyat ettiren köy okulu öğretmeni Mehmet Keskin, "Çocuklarımızı sessizlikte bırakmadık, inşallah her şey çok daha güzel olacak" diyerek mutluluğunu dile getirirken, kardeşler ise okulların açılmasını ve zil sesini duymayı dört gözle bekliyorlar.

Şuhut ilçesine bağlı Yarışlı köyünde sınıf öğretmenliği yapan Mehmet Keskin, işitme engelli olan üç kardeşin eğitim almalarında zorluk çektiğini gördü. Öğrencilerin tedavi edilip edilemeyeceği konusunda araştırmalar yapan öğretmen Keskin, Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesinde bu tedavinin yapılabileceğini öğrendi. Hastanede yapılan tetkiklerin ardından üçüncü sınıfa giden 8 yaşındaki Melek ve 4 yaşındaki Tayyip ameliyat edildi. Dördüncü sınıfa giden 9 yaşındaki Şevval'in ise yeni tetkikleri istendi ve Sağlık Kurulu'nun kararına göre ameliyat edilip edilmeyeceği kesinleşecek. Eğer Sağlık Kurulu'ndan onay çıkarsa Şevval de ameliyat olacak ve duymaya başlayacak. Okulların açılmasına sayılı günler kala okula başlayacak olan Melek ilk zil sesini duymayı heyecanla beklerken, Şevval ise ameliyat olup duyacağı günü sabırsızlıkla bekliyor.

"İnşallah her şey çok daha güzel olacak"

Çocukların ameliyat olmalarında önemli bir rol oynayan köy okulu öğretmeni Mehmet Keskin, Melek ve Şevval'in okulların açılmasını heyecanla beklediklerini kaydetti. Çocuklar kadar kendisinin de heyecanlı olduğunu belirten Keskin, "Önümüzdeki günlerde nasip olursa okullarımız açılacak. Okuma yazma eğitimine devam edeceğiz. Bu süreç bizim için zorlu geçse de sonucunu gördükçe 'iyi ki yapmışız' diyoruz. Bu zorluklar kesinlikle aklımıza bile gelmiyor. Mutluyuz, gururluyuz, bu süreçte bize destek veren herkese çok teşekkür ederiz. Bu haber gündeme oturunca bizi arayan soran, destek verebileceğini söyleyen kişiler oldu. Onlara da buradan çok teşekkür ederiz. İnşallah her şey çok daha güzel olacak. Buradan şunu söylemek istiyorum eğer böyle çocuklarınız varsa evet bunun bir çaresi varmış, çaresini yapmakta bizim üzerimize vazife olsun öğretmenler olarak. Bunun bir çaresi var, çocuklarımızı sessizlikte bırakmayalım" dedi.

İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) gündeme getirdiği kardeşlerin ameliyat konusunun ardından yardım ve destekte bulunmak isteyenlerin sayısının çığ gibi büyüdüğü öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

Okullar açıldığında onlar da artık zil sesini duyabilecek
Okullar açıldığında onlar da artık zil sesini duyabilecek
Okullar açıldığında onlar da artık zil sesini duyabilecek
Okullar açıldığında onlar da artık zil sesini duyabilecek
Okullar açıldığında onlar da artık zil sesini duyabilecek
Okullar açıldığında onlar da artık zil sesini duyabilecek
Okullar açıldığında onlar da artık zil sesini duyabilecek

Mehmet Keskin, Keskin, Afyon, Atama, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Okullar açıldığında onlar da artık zil sesini duyabilecek - Son Dakika

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