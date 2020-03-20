Okullar açılınca 81 ilde 81 okul Afyon lokumu yiyecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Okullar açılınca 81 ilde 81 okul Afyon lokumu yiyecek - Son Dakika

Okullar açılınca 81 ilde 81 okul Afyon lokumu yiyecek

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un sosyal medya hesabından öğrencilere okulların açılması ile birlikte ilk teneffüsün 40 dakika olacağını duyurmasının ardında Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, yine sosyal medyadan 81 ilde 81 okula ilk teneffüste Afyon lokumu ikram edeceklerini açıkladı.

Okullar açılınca 81 ilde 81 okul Afyon lokumu yiyecek, System.String[]

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un sosyal medya hesabından öğrencilere okulların açılması ile birlikte ilk teneffüsün 40 dakika olacağını duyurmasının ardında Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, yine sosyal medyadan 81 ilde 81 okula ilk teneffüste Afyon lokumu ikram edeceklerini açıkladı.


Korona virüsünün ülke genelinde yayılmasını önlemek için Milli Eğitim Bakanlığı ilk, orta dereceli okullar ve liselerde eğitime 2 hafta süre ile ara vermişti. Okulların tatil edilmesinin ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medyadan öğrencilerin okullarında ilk ders başı yaptıkları gün 40 dakika teneffüs yapacağı açıklamasında bulunmuştu. Bunun üzerine Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'te resmi sosyal medya hesabında 'Afyon Lokumunu Tatmadan Olmazdı' paylaşımı yaparak, okullar açıldığında 81 ilde Milli Eğitim Bakanlığının belirleyeceği 81 okula lokum göndereceklerini belirtti.


Belediye olarak eğitime her alanda destek olmaya devam edeceklerini ifade eden Zeybek, "Afyonkarahisar lokumu, sucuğu, mermeri ve lezzetleri ile meşhur. 81 ilde 81 okuldaki öğrencilerimize Afyonkarahisarımızın lezzetlerinden lokum ile tanıştıralım istedik. Milli Eğitim Bakanlığımızın belirleyeceği okullara lokumları göndereceğiz. Sözümüzün arkasındayız. Öğrencilerimize destek olmak için sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptık. Biz bu kadar ilgi göreceğini beklemiyorduk gerçekten. Bizde şaşırdık. İnşallah ulaşabildiğimiz yere kadar göndermeye çalışacağız. Ayrıca sosyal medyadaki paylaşımlarımızın altına da 'Gastronomi Şehri Afyonkarahisar' diye de yazdık. Gastronomi şehri olduğumuz içinde lezzetlerimizi diğer illere tanıtmış olacağız" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 05:21 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Fransız polisi, koronavirüs salgını nedeniyle kurallara uymayan vatandaşları gözaltına alıyor
ABD ilk hipersonik silahını test etti Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 253'e çıktı Emre Belözoğlu: Pazartesi gününden itibaren evde antrenmanlara başlayacağız
İstanbul'daki 7/24 ulaşım hizmetine koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilecek İstanbul'daki 7/24 ulaşım hizmetine koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilecek         
13:32
Son Dakika: İstanbul Adalet Sarayı'nda bir hakimin eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika: İstanbul Adalet Sarayı'nda bir hakimin eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
12:03
İngiliz bilim insanına göre koronavirüs aşısı en iyi ihtimalle 12-18 ay sonra piyasada olacak İngiliz bilim insanına göre koronavirüs aşısı en iyi ihtimalle 12-18 ay sonra piyasada olacak         
11:50
Manchester United, geçici çalışanlarına maaş ödemeye devam edecek Manchester United, geçici çalışanlarına maaş ödemeye devam edecek         
11:18
Ellerini boyayarak doğru el yıkama tekniğini gösterdi Ellerini boyayarak doğru el yıkama tekniğini gösterdi         
11:10
Son dakika: Koronavirüs testi yaptıranlar test sonuçlarına e-Nabız uygulamasından ulaşabilecek Son dakika: Koronavirüs testi yaptıranlar test sonuçlarına e-Nabız uygulamasından ulaşabilecek         
10:51
Çinli yetkililer, salgın tehlikesine ilk kez dikkat çeken doktorun ailesinden özür diledi Çinli yetkililer, salgın tehlikesine ilk kez dikkat çeken doktorun ailesinden özür diledi         
10:46
Ronaldinho, pasaportu aldığı Dalia Lopez'in mahkemeye çıkamaması nedeniyle hapishaneden çıkamadı Ronaldinho, pasaportu aldığı Dalia Lopez'in mahkemeye çıkamaması nedeniyle hapishaneden çıkamadı         
09:53
Gonca Vuslateri'den Gonca Vuslateri'den "Karantinada cinsel ilişkiye girin" tavsiyesinde bulunan Mehmet Öz'e cevap         
09:14
Türkiye'ye dönüş yapan Ümit Özat, kendisini 14 gün karantinaya alacak Türkiye'ye dönüş yapan Ümit Özat, kendisini 14 gün karantinaya alacak         
09:10
Koronafobi, koronavirüs salgınından daha hızlı yayılıyor Koronafobi, koronavirüs salgınından daha hızlı yayılıyor         
09:06
Konyalı eczacı, koronavirüse karşı brandayla önlem aldı Konyalı eczacı, koronavirüse karşı brandayla önlem aldı         
08:34
Ali Vefa, hayatını karartan hasta babasını tedavi etmeye karar verdi! Mucize Doktor'un 28. bölüm fragman yayınlandı Ali Vefa, hayatını karartan hasta babasını tedavi etmeye karar verdi! Mucize Doktor'un 28. bölüm fragman yayınlandı         
08:18
40 milyon insanın yaşadığı eyalette koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirildi 40 milyon insanın yaşadığı eyalette koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirildi         
05:58
Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers'ta 3 kişide koronavirüs tespit edildi Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers'ta 3 kişide koronavirüs tespit edildi         
02:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2020 23:51:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Okullar açılınca 81 ilde 81 okul Afyon lokumu yiyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]