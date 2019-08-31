Son Dakika Haberleri: Okullar açılıyor, kırtasiye ürünlerine dikkat
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Okullar açılıyor, kırtasiye ürünlerine dikkat

2 saat önce

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Özgür Yurttaş, okulların açılmasına kısa bir süre kala velileri, kırtasiye ürünlerinin zararları hakkında uyardı.

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Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Özgür Yurttaş, okulların açılmasına kısa bir süre kala velileri, kırtasiye ürünlerinin zararları hakkında uyardı. Doktor Yurttaş, renkli, kokulu ürünlerin cilt alerjilerine, kurdeşene, kansere neden olduğunu bu yüzden ürün alırken dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.


Yeni eğitim dönemi 9 Eylül'de başlayacak. Veliler çocukları için okul alışverişlerini hızlandırdı. En yeni, en renkli, kokulu kırtasiye ürünleri de raflardaki yerini aldı. Bilinçsizce yapılan kırtasiye alış verişleri sonucunda çocukların sağlığı bozulabiliyor. Çocuklar kokulu, renkli ürünleri tercih ederken, uzmanlar bu ürünlerdeki kanser riskine dikkat çekiyor. Antalya Anadolu Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Özgür Yurttaş, kırtasiye ürünleri hakkında açıklamalarda bulundu.


Piyasada renkli ve kokulu ürünlerin mevcut olduğunu aktaran Yurttaş, bu ürünlerin tehlike saçtığını ifade ederek, "İçeriğinde alerjen, kanserojen ve boya mevcut. İleri yan etkileri olabiliyor. Bunlar; cilt alerjilerine, kurdeşene sebep olmakla birlikte bağırsak ve mide sistemi üzerinde de olumsuz etkileri mevcuttur. Bu ürünlerden kaynaklı en sık cilt alerjisiyle karşılaşmaktayız. Ürtiker dediğimiz yani halk arasında daha çok kurdeşen ismiyle bilinen alerjik yakınmalar görülmektedir. Ayrıca, ürünlerin içeriğinde bazı petrol ürünleri gibi ağır elementler içerdiği için kanserojen etki de yapabiliyor. Bununla birlikte çocuklar bu ürünleri ağızlarına da götürmektedir. Ağızdan alımın sonucunda bağırsak ve mide sistemi bozulmaktadır. Daha küçük çocuklarda solunum yollarına kaçma ve bununla birlikte solunum yollarında sıkıntılara da sebep olmaktadır" dedi.


Bağımlılık yapıyor


Kokulu ürünlerin çocuklarda bağımlılık yaptığını belirten Yurttaş, "Kokulu ürünlerden dolayı bir bağımlılık da söz konusudur. Kokulu silgiler, kalemler bağımlılık yapmaktadır. Tiner olayında ki gibidir. Haliyle çocuk sürekli aynı kokuyu almak ister. Çocuk sürekli düşük dozda o maddeyi alma ihtiyacı duymaktadır. Ayrıca alerjen, kanserojen ve boya içermeyen ürünler tercih etmeliyiz. Fakat bu ürünlerde çocuklara cazip gelmiyor. Çocuklar görsel ve renkli ürünler istiyor ve sıkıntı da bu zaten. Bu yüzden olabildiğince daha az renkli ürünlere çocuklarımızı yönlendirmeliyiz ve durumu çocuklarımıza uygun bir dille anlatmalıyız" ifadelerinde bulundu. - ANTALYA

Özgür Yurttaş, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 01:35 Kaynak: İHA
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