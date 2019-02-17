Son Dakika Haberleri: Okullar Arası Atıcılık Birinciliği Tamamlandı

Okullar Arası Atıcılık Birinciliği Tamamlandı

1 saat önce

Okul Sporları 2018-2019 sezonu faaliyet programında yer alan Okullar Arası Atıcılık İl Birinciliği 2. Ana Tamir Fabrika Müdürlüğü İlk Hedefimiz Akdeniz Atış Poligonunda yapılan müsabakalarla tamamlandı.

Okullar Arası Atıcılık Birinciliği Tamamlandı, System.String[]
Okul Sporları 2018-2019 sezonu faaliyet programında yer alan Okullar Arası Atıcılık İl Birinciliği 2. Ana Tamir Fabrika Müdürlüğü İlk Hedefimiz Akdeniz Atış Poligonunda yapılan müsabakalarla tamamlandı.

Gençler ve Yıldızlar kategorisinde yapılan müsabakalarda 11 okuldan toplam 27 sporcu mücadele etti.

Müsabakalar sonunda dereceye giren sporcular için düzenlenen ödül törenine Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Selçuk Aygün, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hüseyin Bekmez, 2'nci Ana Bakım Fabrika Müdürü Albay Tayfun Türkoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, İl Emniyet Müdür yardımcısı Sefa Sarıkaya ve sporcuların aileleri katıldı.

Tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının akabinde protokol konuşmaları ile devam etti.

Konuşmaların ardından Protokol üyeleri müsabakalarda başarı gösteren sporculara madalya ve kupalarını takdim etti. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 09:28 Kaynak: İHA

Akdeniz, Spor
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