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Okullar Arası Ayak Tenisi Turnuvası Tamamlandı

1 saat önce

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Okullar Arası Ayak Tenisi Gençler İl Birinciliği Turnuvaları tamamlandı.

Okullar Arası Ayak Tenisi Turnuvası Tamamlandı, System.String[]
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Okullar Arası Ayak Tenisi Gençler İl Birinciliği Turnuvaları tamamlandı.

Baki Ayşe Simitçioğlu Anadolu Lisesi Beden Eğitimi öğretmeni Şener Opak koordinatörlüğünde Hacılar Baki Ayşe Simitçioğlu Anadolu Lisesi Spor Salonunda yapılan müsabakalara 5 okuldan 20 sporcu katıldı. Kayseri'de ilk olma özelliğini taşıyan turnuva oldukça çekişmeli anlara sahne oldu.

Yarışanlara ve seyredenlere büyük keyif veren mücadeleler sonucunda; 1- Baki Ayşe Simitçioğlu Anadolu Lisesi, 2 - Argınvık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 3 - Mimarsinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 4 - Ömer Serpil Özberber İmam Hatip Lisesi oldu.

Müsabakalar sonucunda dereceye giren takım ve sporculara kupa ve madalyaları düzenlenen tören ile verildi. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 12:15 Kaynak: İHA
Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs, Anadolu Lisesi, Spor
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