Okullar Arası Badminton İl Birinciliği Tamamlandı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2018-2019 Sezonu Okullar Arası Badminton Genç Erkek-Kız İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2018-2019 Sezonu Okullar Arası Badminton Genç Erkek-Kız İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.



Badminton genç erkekler müsabakaları 12-13 Şubat 2019 tarihinde Atatürk Spor Salonunda, Badminton genç kızlar müsabakaları ise 18-19 Şubat 2019 tarihinde Eskişehir Bağları Danişment Gazi Sosyal Tesislerinde yapıldı.



Müsabakalara genç erkeklerde 8 takımdan 40, genç kızlarda 14 takımdan 70 olmak üzere toplamda 110 sporcu katıldı.



Genç erkek ve kızlarda ilk iki dereceyi elde eden takımlarımız ilimizi 08-10 Mart 2019 tarihlerinde yapılacak olan Badminton Gençler Grup Birinciliği müsabakalarında temsil edecek.



Müsabaka Sonuçları;



Genç Erkekler



1 - Tomarza Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi



2 - Uluslararası Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi



3 - Fatih Karcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi



4 - Merkez Meslekive Teknik Anadolu Lisesi



Genç Kızlar



1 - Hamdi Oral Anadolu Sağlık Meslek Lisesi



2 - Şaban Fazlıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi



3 - Necati Kurmel Kız Anadolu Lisesi



4 - Selçuklu Anadolu Lisesi - KAYSERİ

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