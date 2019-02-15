Son Dakika Haberleri: Okullar Arası Bilek Güreşi İl Birinciliği Tamamlandı

Okullar Arası Bilek Güreşi İl Birinciliği Tamamlandı

17 dakika önce

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2018-2019 Sezonu Okullar Arası Bilek Güreşi İl Birinciliği tamamlandı.

Okullar Arası Bilek Güreşi İl Birinciliği Tamamlandı, System.String[]
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2018-2019 Sezonu Okullar Arası Bilek Güreşi İl Birinciliği tamamlandı.

14 Şubat 2019 tarihinde İl Müdürlüğü Ferdi Sporlar Merkezinde yapılan müsabakalara oldukça yoğun katılım sağlandı.

Genç erkek- kız (a-b) ve yıldız erkek-kız kategorilerinde düzenlenen müsabakalarda yıldız erkeklerde 8 sıklette toplam 56 sporcu, yıldız kızlarda 8 sıklette 40 sporcu, genç (b) erkeklerde 8 sıklette 52 sporcu, genç (b) kızlarda 7 sıklette 32 sporcu, genç erkekler (a) kategorisinde 8 sıklette 54 sporcu ve genç (a) kızlar kategorisinde 7 sıklette 43 sporcu olmak üzere toplamda 277 sporcu mücadele etti.

Oldukça çekişmeli geçen müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları düzenlenen tören ile verildi.

İl birinciliği müsabakalarında sağ ve sol kolda kendi sıkletlerinde dereceye giren sporcularımız 20-24 Mart 2019 Tarihinde Yalova'da düzenlenecek Okullar arası Bilek Güreşi Türkiye Birinciliği müsabakalarında Kayseri'yi temsil edecekler. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 04:41 Kaynak: İHA

14 Şubat, Spor
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