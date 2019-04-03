Okullar Arası Boks Gençler İl Birinciliği Müsabakaları Tamamlandı
18 dakika önce
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okullar Arası Boks Genç (A-B) Erkekler İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okullar Arası Boks Genç (A-B) Erkekler İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.
18-20 Mart 2019 tarihleri arsında Talas
Spor Salonunda yapılan müsabakalara Genç (A-B) Erkeklerde 31 okuldan 68 sporcu katıldı.
Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen tören ile verildi.
Müsabakalarda ringe çıkıp derece elden sporcularımız 15-18 Nisan 2019 tarihleri arasında Mersin
İlinde ve 02-06 Mayıs 2019 Tarihleri arasında Yozgat
İlinde düzenlenecek Türkiye
Şampiyonasında ilimizi temsil edecek. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 02:04 Kaynak: İHA
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