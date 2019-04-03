Son Dakika Haberleri: Okullar Arası Boks Gençler İl Birinciliği Müsabakaları Tamamlandı

Okullar Arası Boks Gençler İl Birinciliği Müsabakaları Tamamlandı

18 dakika önce

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okullar Arası Boks Genç (A-B) Erkekler İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

Okullar Arası Boks Gençler İl Birinciliği Müsabakaları Tamamlandı, System.String[]
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okullar Arası Boks Genç (A-B) Erkekler İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

18-20 Mart 2019 tarihleri arsında Talas Spor Salonunda yapılan müsabakalara Genç (A-B) Erkeklerde 31 okuldan 68 sporcu katıldı.

Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen tören ile verildi.

Müsabakalarda ringe çıkıp derece elden sporcularımız 15-18 Nisan 2019 tarihleri arasında Mersin İlinde ve 02-06 Mayıs 2019 Tarihleri arasında Yozgat İlinde düzenlenecek Türkiye Şampiyonasında ilimizi temsil edecek. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 02:04 Kaynak: İHA

Spor
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