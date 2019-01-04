Okullar Arası Dart İl Birinciliği Başladı
37 dakika önce
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 2018-2019 Okul Sporları Faaliyet Programında yer alan Yıldızlar Gençler Dart İl Birinciliği müsabakaları büyük heyecan ile başladı.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 2018-2019 Okul Sporları Faaliyet Programında yer alan Yıldızlar Gençler Dart İl Birinciliği müsabakaları büyük heyecan ile başladı.
Yıldızlar kategorisinde 19 Bayan 24 Erkek takımın mücadele ettiği müsabakalar oldukça heyecanlı geçiyor.
İl Müdürlüğü Ferdi Sporlar Merkezinde yapılan müsabakalar Gençler kategorisinde yapılacak müsabakalarla devam edecek. Kayseri
Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, "Müsabakalara katılan takımlara başarılar diliyorum. Fair-Play ruhuyla geçecek bir turnuva olmasını temenni ediyorum" dedi. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 11:49 Kaynak: İHA
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