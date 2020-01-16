Okullar Arası Genç A Kız Voleybol İl Birinciliği Müsabakaları Tamamlandı - Son Dakika
Son Dakika Spor Okullar Arası Genç A Kız Voleybol İl Birinciliği Müsabakaları Tamamlandı - Son Dakika Spor

Okullar Arası Genç A Kız Voleybol İl Birinciliği Müsabakaları Tamamlandı

6 saat önce

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Okul Sporları Faaliyetleri kapsamında düzenlenen Genç A Kız Voleybol İl Birinciliği Müsabakaları tamamlandı.

Okullar Arası Genç A Kız Voleybol İl Birinciliği Müsabakaları Tamamlandı, System.String[]

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Okul Sporları Faaliyetleri kapsamında düzenlenen Genç A Kız Voleybol İl Birinciliği Müsabakaları tamamlandı.


11 Aralık 2019 - 15 Ocak 2020 tarihleri arasında Atatürk Spor Salonunda düzenlenen müsabakalara 33 okuldan toplamda 396 sporcu katıldı.


Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakalarda 1. Özel Kayseri Final Anadolu Lisesi, 2. Fatma Kemal Timuçin Anadolu Lisesi, 3. Şehit Tarık Koçoğlu Anadolu Lisesi ve 4. Demir Karamancı Anadolu Lisesi oldu.


Müsabakaların ardından dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici tarafından verildi. - KAYSERİ

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Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 09:46 Kaynak: İHA
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