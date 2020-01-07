Okullar Arası Genç Erkekler Futbol İl Birinciliği tamamlandı - Son Dakika
Son Dakika Spor Okullar Arası Genç Erkekler Futbol İl Birinciliği tamamlandı - Son Dakika Spor

Okullar Arası Genç Erkekler Futbol İl Birinciliği tamamlandı

7 saat önce

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2019-2020 sezonu Genç Erkekler Futbol İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

Okullar Arası Genç Erkekler Futbol İl Birinciliği tamamlandı, System.String[]

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2019-2020 sezonu Genç Erkekler Futbol İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.


16 Aralık 2019 - 06 Ocak 2020 tarihleri arasında İl Müdürlüğü Argıncık Futbol Sahasında düzenlenen müsabakalara 23 Okuldan 414 sporcu katıldı. Oldukça çekişmeli geçen müsabakalarda 1. Özel Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi(A), 2. Hacı Ahmet Arısoy Anadolu Lisesi (A), 3. Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (A) ve 4. Atatürk Anadolu Lisesi (A) oldu.


Müsabakalar sonucunda dereceye giren takım ve sporculara kupa ve madalyaları düzenlenen tören ile Okul Sporları Şube Müdürü Ahmet Metin ve Spor Şube Müdürü Yakup Deliktaş tarafından verildi. - KAYSERİ

Kayseri, Futbol, Genç, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 02:15 Kaynak: İHA
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