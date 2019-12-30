Okullar arası Genç Kızlar Futbol İl Birinciliği Tamamlandı - Son Dakika
Son Dakika Spor Okullar arası Genç Kızlar Futbol İl Birinciliği Tamamlandı - Son Dakika Spor

Okullar arası Genç Kızlar Futbol İl Birinciliği Tamamlandı

6 saat önce

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2019-2020 Sezonu Okullar Arası Genç Kızlar Futbol İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

Okullar arası Genç Kızlar Futbol İl Birinciliği Tamamlandı, System.String[]

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2019-2020 Sezonu Okullar Arası Genç Kızlar Futbol İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.


18 - 26 Aralık 2019 tarihleri arasında İl Müdürlüğü Argıncık Futbol Sahasında gerçekleşen müsabakalarda genç kızlar okullar arası il birinciliği için kıyasıya mücadele etti.


Oldukça çekişmeli geçen müsabakalar sonucunda; 1. Kayseri Spor Lisesi, 2. Özel Kayseri Yıldız Anadolu Lisesi, 3. Şerife Bacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve 4. Mustafa Eraslan Anadolu Lisesi oldu.


Müsabakaların ardından dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları Okul Sporları Şube Müdürü Ahmet Metin tarafından verildi. - KAYSERİ

Anadolu Lisesi, Kayseri, Aralık, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 03:14 Kaynak: İHA
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