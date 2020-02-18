Okullar Arası Gençler Futsal İl Birinciliği Müsabakaları Tamamlandı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2019-2020 Sezonu Gençler Futsal İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.



20 Aralık 2019 - 13 Şubat 2020 tarihleri arasında İl Müdürlüğü Talas Spor Salonunda yapılan müsabakalara kızlarda 13 Okuldan 143 sporcu, erkeklerde 75 okuldan 825 sporcu katıldı.



Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakalar sonucunda;



Erkeklerde; 1. Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi(A), 2. Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi(A), 3. Özel Erciyes Anadolu Lisesi ve 4. Kocasinan Anadolu Lisesi olurken,



Kızlarda ise; 1. Özel Kayseri Yıldız Anadolu Lisesi(A), 2. Osman Ulubaş Anadolu Lisesi(A) oldu. Kızlarda üçüncülük dördüncülük maçı 24 Şubat tarihinde oynanacak müsabaka ile belli olacak.



Müsabakalar sonucunda dereceye giren takım ve sporculara kupa ve madalyaları düzenlenen tören ile verildi. - KAYSERİ