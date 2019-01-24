Son Dakika Haberleri: Okullar Arası Gençler Hentbol İl Birinciliği Yarışmaları Sona Erdi

Okullar Arası Gençler Hentbol İl Birinciliği Yarışmaları Sona Erdi

26 dakika önce

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2018-2019 Sezonu Okullar Arası Hentbol Genç Erkek-Kız İl Birinciliği Müsabakaları tamamlandı.

Okullar Arası Gençler Hentbol İl Birinciliği Yarışmaları Sona Erdi, System.String[]
Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2018-2019 Sezonu Okullar Arası Hentbol Genç Erkek-Kız İl Birinciliği Müsabakaları tamamlandı.

29 Kasım 2018- 18 Ocak 2019 tarihleri arasında Talas Spor Salonunda düzenlenen müsabakalara genç erkeklerde 9 Okuldan 126 sporcu ve genç kızlarda 6 okuldan 84 sporcu katıldı.

Müsabakalar sonucunda dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları düzenlenen tören ile verildi. Genç erkeklerde ilk iki dereceyi elde eden Kayseri Spor Lisesi ile Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve genç kızlarda birinci olan Kayseri Spor Lisesi İlimizi 28 Şubat- 03 Mart 2019 tarihlerinde düzenlenecek olan grup müsabakalarında temsil edecekler.

Müsabaka sonuçları aşağıdaki gibidir.

Genç Erkekler:

1 - Kayseri Spor Lisesi

2 - Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

3 - Kayseri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

4 - Talas Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lises

Genç Kızlar:

1 - Kayseri Spor Lisesi

2 - Baki-Ayşe Simitçioğlu Anadolu Lisesi

3 - Şaban Fazlıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

4 - Şehit Hacıbey Kaya Anadolu Lisesi - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 12:16 Kaynak: İHA

Kayseri, Genç, Spor
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