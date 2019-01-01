Okullar Arası Gençler Masa Tenisi Grup Müsabakaları tamamlandı. Malatya
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 2018-2019 okul sporları faaliyet programında yer alan Okullar Arası Gençler Masa Tenisi Grup müsabakaları tamamlandı.
28 - 30 Aralık
2018 tarihleri arasında Tecde Spor Salonunda yapılan Grup müsabakalarına 11 Erkek, 9 Kız takımı olmak üzere toplamda 20 takım yaklaşık 80 sporcu katıldı. Dereceye Giren okullar, 16-18 Ocak tarihleri arasında Kastamonu
'da yapılacak olan Türkiye
Masa Tenisi Birinciliği müsabakalarına katılmaya hak kazandı.
Müsabakaların tamamlanmasının ardından kupa ve madalya töreni düzenlendi. Törene; Okul Sporları Şube Müdürü Murat Kılınç, Okul Sporları Şefi Cüneyt Akkaya, Okul Sporları personeli Yalçın Sincer, Cengiz Yiğit, Gökhan İleri, okulların idarecileri ve antrenörler katıldı.
Müsabakalarda dereceye giren okullar şöyle oluştu:
Genç Erkekler
1-Özel Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi
Anadolu Teknik Lisesi, 2- Hatay Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi
, 3- Kahramanmaraş Göksun
Anadolu İmam Hatip Lisesi
Genç Kızlar
1- Adana
Özel Eral Temel Lisesi, 2- Elazığ
Özel Doğa Anadolu Lisesi, 3-Malatya Selahaddin Eyyubi
Anadolu İmam Hatip Lisesi. - MALATYA