Okullar arası Gençler Masa Tenisi İl birinciliği sona erdi - Son Dakika
Son Dakika Spor Okullar arası Gençler Masa Tenisi İl birinciliği sona erdi - Son Dakika Spor

Okullar arası Gençler Masa Tenisi İl birinciliği sona erdi

6 saat önce

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2019-2020 Sezonu Okullar Arası Gençler Masa Tenisi İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

Okullar arası Gençler Masa Tenisi İl birinciliği sona erdi, System.String[]

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2019-2020 Sezonu Okullar Arası Gençler Masa Tenisi İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.


04 - 06 Aralık 2019 tarihleri arasında Kadir Has Kongre Merkezi Spor Salonunda düzenlenen müsabakalara genç kızlarda 14 okuldan 56 sporcu, genç erkeklerde ise 42 okuldan 168 sporcu katıldı.


Oldukça çekişmeli ve heyecanlı geçen müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürü Ahmet Metin tarafından verildi.


Sonuçlar:


Erkekler


1. Kayseri Spor Lisesi


2. Özel Hisarcıklıoğlu Fen Lisesi


3. Osman Ulubaş Anadolu Lisesi


4. Selçuklu Anadolu Lisesi


Kızlar:


1. Özel Genç Sultan Anadolu Lisesi


2. Kocasinan 75. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi


3. Şehit Tarık Koçoğlu Anadolu Lisesi


4. Kayseri Spor Lisesi - KAYSERİ

Anadolu Lisesi, Kayseri, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 11:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Fenerbahçe'de Ozan Tufan krizi
Yaşlı çifti ölüm bile ayırmadı! Aynı gün vefat ettiler Beşiktaş'ın Wolverhampton maçı kadrosu belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Astsubay Esma Çevik'ten övgüyle bahsetti: Onun gibisi yoktu

Son Dakika Haberleri
17:40 Sergen Yalçın: Benim adıma yapılan paylaşım komikti - Spor
17:36 Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası - Spor
17:35 Felipe Melo Kapadokya'da - Spor
17:32 Temlik alan eski yöneticilerden Denizlispor'a şok icra - Spor
17:30 Türk Hava Yolları Final Etabı'na yükseldi - Spor
16:19 Kovulmasının üstünden 24 saat geçmeden yeni takımını buldu! - Spor
15:45 G.Saray'a müjde! PSG'nin yıldızı bu akşam yok - Spor
15:34 G.Saray'dan TFF patlaması! "Türkiye'yi ayağa kaldıracağız" - Spor
15:31 Bir dönem Süper Lig'i sallayan Karabükspor, kapanmanın eşiğine geldi - Spor
14:33 UEFA G.Saray'ı unutmadı! Çarpıcı paylaşım - Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 17:43:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Okullar arası Gençler Masa Tenisi İl birinciliği sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]