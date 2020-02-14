Okullar arası Gençler Taekwondo İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı - Son Dakika
Son Dakika Spor Okullar arası Gençler Taekwondo İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı - Son Dakika Spor

Okullar arası Gençler Taekwondo İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı

7 saat önce

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2019-2020 sezonu Okullar Arası Gençler Taekwondo İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

Okullar arası Gençler Taekwondo İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı, System.String[]

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2019-2020 sezonu Okullar Arası Gençler Taekwondo İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.


Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Talas Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakalarda sporcular okullar arası il birinciliği için kıyasıya mücadele etti. Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları düzenlenen tören ile verildi. Müsabakalarda dereceye giren sporcular 6 - 8 Mart 2020 tarihlerinde Niğde de düzenlenecek olan Grup Birinciliği müsabakalarında Kayseri'yi temsil edecekler. - KAYSERİ

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Kayseri, Talas, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 11:44 Kaynak: İHA
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