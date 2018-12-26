Okullar Arası Gençler Tenis İl Birinciliği Sona Erdi

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2018-2019 Sezonu Okullar arası gençler Tenis İl Birinciliği tamamlandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2018-2019 Sezonu Okullar arası gençler Tenis İl Birinciliği tamamlandı.



03 - 13 Aralık 2018 tarihleri arasında Kayseri İl Müdürlüğü Tenis Kortları ile Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonunda düzenlenen müsabakalara erkeklerde 12 okuldan 72 sporu, kızlarda ise 11 okuldan 66 sporcu katıldı. Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakalar sonucunda dereceye giren takımlara ve sporculara kupa ile madalyaları düzenlenen tören ile verildi.



Genç Erkeklede Dereceye Giren Takımlar



1 - Keykubat Anadolu İmam Hatip Lisesi



2 - Osman Ulubaş Anadolu lisesi



3 - Fatih Karcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi



4 - Selçuklu Anadolu Lisesi



Genç Kızlarlar Dereceye Giren Takımlar



1 - Osman Ulubaş Anadolu Lisesi



2 - Behice Yazgan Kız Anadolu Lisesi



3 - Sami Yangın Anadolu Lisesi



4 - Özel Kayseri Final Anadolu Lisesi - KAYSERİ

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