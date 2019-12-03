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Okullar arası güreş müsabakaları sona erdi

6 saat önce

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Güreş İl Temsilciliği organizesinde yapılan "Okullar arası gençler A güreş müsabakaları" tamamlandı.

Okullar arası güreş müsabakaları sona erdi, System.String[]

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Güreş İl Temsilciliği organizesinde yapılan "Okullar arası gençler A güreş müsabakaları" tamamlandı.


2 gün boyunca 4 Eylül Taha Akgül Spor Salonunda yapılan güreş müsabakalarına merkez ve ilçedeki okullardan çok sayıda katılarak kıyasıya mücadele etti.


Serbest ve grekoromen kategorilerinde yapılan güreş maçlarında dereceye giren sporcular için madalya töreni düzenlendi. Dereceli sporculara ödülleri Güreş İl Temsilcisi Hasan Akgül, antrenörler ve hakemler takdim etti.


Ödül töreni sonrası konuşan Güreş İl Temsilcisi Hasan Akgül, okullar arası gençler A güreş müsabakalarını tamamladıklarını söyleyerek; "Müsabakaları sorunsuz tamamladık. Güzel maçlar yapıldı. Dereceye giren sporcuları kutluyorum" diye konuştu. - SİVAS

Taha Akgül, Eylül, Sivas, Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 03:53 Kaynak: İHA
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